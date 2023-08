Lenny Kravitz zeigt mit 59 Jahren seinen gestählten Körper

Vegane Ernährung und kontinuierliches Training sind sein Geheimnis

In einem früheren Interview mit der Zeitschrift «Men's Health» erzählte der Rockstar, dass er während der Corona-Pandemie die gesamte Zeit in seinem Haus auf den Bahamas verbracht hat, wo er an einem Kokosnussbaum trainierte. «Ich absolviere ein komplettes Dschungel-Workout», erzählte der Rockstar. Zusätzlich soll er jedoch seine Trainingsroutine bereits seit den Neunzigern konsequent durchziehen. Ausserdem ernähre sich der Rockstar ausschliesslich vegan.