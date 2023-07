Lenovo Yoga Book 9i: Zwei Bildschirme, viele Möglichkeiten

Faltbare Smartphones, sogenannte Foldables, waren zuletzt in aller Munde. Die Handys mit faltbaren, teils mehreren Bildschirmen gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen von Herstellern wie Samsung, Motorola, Oppo, Huawei oder mittlerweile auch Google, das im Mai sein neues Flaggschiff Pixel Fold vorgestellt hat. Ähnlich wie bei vielen Falt-Smartphones setzt Lenovo bei seinem Yoga Book 9i ebenfalls auf zwei Bildschirme, nennt die Bauart jedoch Convertible. Erstmals Anfang des Jahres auf der Messe CES 2023 in Las Vegas vorgestellt, ist das Gerät nun auch in Deutschland erhältlich.