Leon Goretzka verteidigt WM-Teilnahme des DFB

Am 20. November startet die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar. Bereits vor Anpfiff des ersten Spiels sorgt das Turnier für reichlich Diskussionen. Für Gesprächsstoff sorgt vor allem das Gastgeberland, das unterem wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik steht. Auch die FIFA steht im Kreuzfeuer der Kritik, da sie ermöglichte, die WM dort stattfinden zu lassen. Nichtsdestotrotz hat sich das DFB-Team für eine WM-Teilnahme entschieden. Das sei richtig, findet Nationalspieler Leon Goretzka (27).