Leonardo DiCaprio: Filmstar wird bei Polizeikontrolle nicht erkannt

«Plötzlich sprechen die Leute über dich als die Freundin von so–und–so, die die Ex von so–und–so war», sagte sie. Es sei nicht schön, wenn man nicht lieben könne, wen man wolle, «nur weil die Leute einem ein Etikett anheften». Es sei jedoch ein Umstand, an den man sich gewöhne: «Das ist etwas, das man lernt. Wenn das, was man erlebt, echt ist, wenn man weiss, dass man sich liebt, dann gibt es keinen Grund, beunruhigt zu sein. Denn Liebe schützt und gibt Vertrauen.»