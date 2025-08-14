Leonardo DiCaprio fühlt sich emotional wie 35

Er möchte keine Zeit mehr verschwenden

Der Regisseur fragte ihn auch, ob ihn sein 50. Geburtstag nachdenklich gestimmt habe. «Nun, es entsteht das Gefühl, dass man einfach ehrlicher sein und keine Zeit verschwenden möchte. Ich kann mir nur vorstellen, wie sich die nächsten Jahrzehnte entwickeln werden», erklärte DiCaprio. Er nehme sich seine Mutter Irmelin Indenbirken (82) als Beispiel, die «einfach sagt, was sie denkt, und keine Zeit verschwendet. Sie verschwendet keine Zeit damit, etwas vorzuspielen.»