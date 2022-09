Leonardo DiCaprio gab Timothée Chalamet diesen Karriere-Tipp

Leonardo DiCaprio: «Keine harten Drogen und keine Superhelden-Filme»

Der britischen «Vogue» gab Chalamet einen kleinen Einblick in sein turbulentes Leben, das sich nach Aussage des Hollywood-Stars mit «sechs Millionen Meilen in der Stunde» bewegen würde. So berichtete er von seiner ersten Begegnung mit Leonardo DiCaprio (47) im Jahr 2018. Die Karrieren und Lebenswege von DiCaprio und Chalamet sind durchaus vergleichbar. Beide erlangten bereits in jungen Jahren grossen Ruhm in Hollywood und werden von Millionen vergöttert. DiCaprio verriet seinem inoffiziellen Nachfolger bei besagter Gelegenheit seine eigene, persönliche Karriere-Regel: «keine harten Drogen und keine Superhelden-Filme».