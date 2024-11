Leonardo DiCaprio: Insider dementiert Verlobungsgerüchte

Tatsächlich wurde bereits im März die baldige Hochzeit Schauspielers auf diversen Portalen wie der britischen «Daily Mail» vermutet, nachdem die Italienerin Ceretti mit einem auffälligen Ring an ihrer linken Hand gesichtet wurde. Das Model präsentierte das Schmuckstück, als es mit DiCaprio in dem mexikanischen Restaurant «Yuca's» in Los Angeles lunchte. Wie eine Fotorecherche später ergeben hatte, besass sie den Ring schon vor ihrer Beziehung mit dem begehrten Hollywood–Star.