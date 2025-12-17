Leonardo DiCaprio möchte nicht Regisseur werden

In der Welt des Films und der Serien ist es gar nicht so selten, dass etablierte Schauspielerinnen und Schauspieler sich nach einer Weile vor der Kamera als Regisseurinnen oder Regisseure versuchen. Die unter anderem aus der «Twilight»–Reihe bekannte Kristen Stewart (35) soll etwa voraussichtlich im kommenden März in den deutschen Kinos mit «The Chronology of Water» ihr Langfilm–Regiedebüt feiern. Ein Hollywoodstar bleibt jedoch definitiv bei seinen Leisten: Leonardo DiCaprio (51).
DiCaprio, seit vielen Jahren eines der bekanntesten Gesichter der Traumfabrik, möchte niemals Regisseur werden. Während eines Events in Manhattan hat er dies jetzt laut eines Berichts des Branchenmagazins «Variety» erklärt. «Einige Leute haben mich gefragt, ob ich Regie führen möchte», habe der 51–Jährige erzählt, nur um direkt klarzustellen: «Ich würde niemals Regie führen wollen.»
Darum möchte Leonardo DiCaprio kein Regisseur werden
Das liegt an einem Regie–Urgestein: «Ich könnte niemals etwas erschaffen, das auch nur annähernd an das heranreicht, was Martin Scorsese macht. Warum sollte ich das tun?» DiCaprio hat mit Altmeister Martin Scorsese (83) schon häufig zusammengearbeitet und mit ihm unter anderem «Gangs of New York» (2002), «Shutter Island» (2010) oder auch «The Wolf of Wall Street» (2013) und «Killers of the Flower Moon» (2023) gedreht. Das Einzige, was DiCaprio an der Zusammenarbeit der beiden bereue, sei, dass er nicht öfter einen Blick hinter die Kamera gewagt hat, um Scorsese bei der Arbeit zu beobachten.