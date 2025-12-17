Leonardo DiCaprio möchte nicht Regisseur werden

Darum möchte Leonardo DiCaprio kein Regisseur werden

Das liegt an einem Regie–Urgestein: «Ich könnte niemals etwas erschaffen, das auch nur annähernd an das heranreicht, was Martin Scorsese macht. Warum sollte ich das tun?» DiCaprio hat mit Altmeister Martin Scorsese (83) schon häufig zusammengearbeitet und mit ihm unter anderem «Gangs of New York» (2002), «Shutter Island» (2010) oder auch «The Wolf of Wall Street» (2013) und «Killers of the Flower Moon» (2023) gedreht. Das Einzige, was DiCaprio an der Zusammenarbeit der beiden bereue, sei, dass er nicht öfter einen Blick hinter die Kamera gewagt hat, um Scorsese bei der Arbeit zu beobachten.