Leonardo DiCaprio ruft zur Hilfe für Opfer des Ukraine-Kriegs auf

Wenn Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio (47) etwas auf seinem offiziellen Instagram-Account postet, ist es in aller Regel etwas Dringendes. So auch bei seinem jüngsten Beitrag, in dem er seinen mehr als 52 Millionen Followern die schrecklichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine vor Augen führt. «Die Opfer der Kriegshandlungen in der Ukraine haben alles verloren. Von geliebten Menschen bis hin zu den grundlegendsten Gütern fürs Überleben», schreibt der Star zu einer Reihe von Bildern.