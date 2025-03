Leonardo DiCaprio startet YouTube-Kanal für Trailer zu neuem Film

Nach einem kurzen Teaser aus der Vorwoche hat das Filmstudio Warner Bros. nun auch den ersten längeren Trailer zum neuesten Film von Superstar Leonardo DiCaprio (50) präsentiert. Die schwarze Komödie mit dem Titel «One Battle After Another» soll im September in den US–Kinos starten. Für DiCaprio ist es die erste Filmrolle seit «Killers of the Flower Moon» aus dem Jahr 2023. Um den kommenden Titel zu promoten, hat der Star einen eigenen YouTube–Kanal gestartet – sein erster neuer Social–Media–Account in Jahren.