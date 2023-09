Leonardo DiCaprio und James Blunt machen gemeinsame Sache

Luxus–Sneaker aus Plastikmüll

Løci wurde 2021 in London gegründet. Das Label produziert hochwertige Sneaker aus recycelten, erneuerbaren und biologisch abbaubaren Materialen, zum Beispiel aus Plastik, das aus dem Meer gefischt wurde. Zehn Prozent der Erlöse des Unternehmens sollen in wohltätige Organisationen wandern, die sich für Umwelt– und Tierschutz einsetzen. Stars wie Herzogin Meghan (42), Ed Sheeran (32) und Ben Affleck (51) gehören zu den Kunden der Luxusmarke. Løci hat gerade den Vertrieb in Deutschland gestartet.