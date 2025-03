Leonardo DiCaprio und Sacha Baron Cohen im Publikum bei NBA-Spiel

Beim Spiel der Los Angeles Lakers gegen die New Orleans Pelicans waren nicht nur auf dem Spielfeld Promis zu sehen. Von der ersten Reihe aus beobachteten Leonardo DiCaprio (50) und «Borat»–Star Sacha Baron Cohen (53) das Geschehen. DiCaprio zeigte sich in einem lässigen Look mit schwarzer Bomberjacke, Basecap und weissen Sneakern.