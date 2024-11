Leonardo DiCaprio wird 50: Sein steiniger Weg zum ersten Goldjungen

Mit 42 Jahren war der Bann also endlich gebrochen und Leonardo DiCaprio in den illustren Kreis der Oscarpreisträger aufgestiegen. Doch auch in den vergangenen acht Jahren hat sich diesbezüglich wieder einiges getan: Zunächst hatte er 2020 die Chance auf einen weiteren Goldjungen für Tarantinos «Once Upon a Time... in Hollywood». Den schnappte ihm aber Joaquin Phoenix (50) als «Joker» weg. Und erst bei der diesjährigen Verleihung rieben sich viele seiner Fans verwundert die Augen, weil er es für seinen Part in «Killers of the Flower Moon» noch nicht einmal auf die Nominierungsliste geschafft hatte.