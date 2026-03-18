Leonardo DiCaprio wohl offen für ernste Zukunft mit Vittoria Ceretti

Eigentlich ist es fast ungeschriebenes Gesetz: Sobald die Partnerin an der Seite von Leonardo DiCaprio (51) ihren 25. Geburtstag feiert, folgt kurz darauf die Trennung. Doch seit einiger Zeit scheint der Oscar–Preisträger mit dieser Tradition zu brechen.
Am Sonntag besuchte der Schauspieler gemeinsam mit dem Model Vittoria Ceretti, 27 Jahre alt und damit bereits zwei Jahre über der berüchtigten Altersgrenze, die 98. Verleihung der Academy Awards in Los Angeles. Die beiden sind seit August 2023 ein Paar, treten allerdings nur selten miteinander auf.
Neue Phase in ihrer Beziehung
Auch jetzt lief das Paar getrennt über den roten Teppich und posierte nicht gemeinsam für die Fotografen, im Saal fanden sie allerdings zueinander. Laut eines Berichts von «People» ist der Abend im Dolby Theatre offenbar ein bedeutender Wendepunkt für die Beziehung. Insider sagten dem Magazin, dass die Bindung zwischen DiCaprio und Ceretti «anders und viel ernster» sei als in der Vergangenheit.
Eine dem Schauspieler nahestehende Quelle betonte, dass er sich erstmals offen für eine ernsthafte gemeinsame Zukunft zeige. Besonders beeindrucke ihn Cerettis Unabhängigkeit, die gut mit seinem fordernden Zeitplan an Filmsets harmoniere. Freunde des Oscar–Preisträgers bemerken zudem, dass er sich in der Öffentlichkeit ungewohnt liebevoll und zugewandt zeige.
Der gemeinsame Auftritt fand vor einer besonders glanzvollen Kulisse statt: Zwar musste sich DiCaprio in der Kategorie «Bester Hauptdarsteller» gegen Michael B. Jordan geschlagen geben, sein aktuelles Werk «One Battle After Another» war mit sechs Oscars – darunter dem Hauptpreis als «Bester Film» – aber der grosse Gewinner des Abends.
Lange Zeit zum Feiern bleibt dem Paar jedoch nicht, denn die Arbeit geht bereits weiter. DiCaprio steht aktuell für sein nächstes Grossprojekt mit der Regielegende Martin Scorsese in Prag vor der Kamera. In dem Film «What Happens at Night» spielt er an der Seite von Jennifer Lawrence.