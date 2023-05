Leonardo DiCaprio: Zum Gala-Dinner in Cannes bringt er Mutter Irmelin

Auch am Rande der Filmfestspiele von Cannes reissen die Gerüchte um das Liebesleben von Superstar Leonardo DiCaprio (48) nicht ab. So soll DiCaprio an der Croisette etwa angeblich mit Irina Shayk (37) gesichtet worden sein. Zur traditionellen amfAR-Gala, auf der Geld für die AIDS-Forschung gesammelt wird, erschien der 48-Jährige nun jedoch in Begleitung einer ganz besonderen Lady: seiner Mutter Irmelin Indenbirken (80).