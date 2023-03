Die aufwändige Buchverfilmung nach dem gleichnamigen Erfolgsroman von Frank Schätzing (65) beeindruckt unter anderem durch ein besonders grosses internationales Team, das von US-Produzent Frank Doelger («Game of Thrones») angeführt wurde. Ausserdem wurde an unterschiedlichsten Drehorten gefilmt. Beneschs Rolle forscht beispielsweise zu Beginn der Serie auf einer «sehr windigen», schottischen Insel. Gedreht wurden die Szenen aber «in Apulien», wie sie im Interview mit spot on news erzählt hat. Verraten hat sie dabei auch, dass sogar sie über das babylonische Sprachengewirr am Set gestaunt hat - obwohl sie bereits an vielen internationalen Produktionen wie etwa «The Crown» mitgewirkt hat.