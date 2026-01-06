Leonor in Uniform: Spanische Royals begehen Dreikönigstag

Leonor übernimmt immer mehr royale Pflichten

Für Prinzessin Leonor präsentierte sich bereits im Oktober am spanischen Nationalfeiertag in der Galauniform der Luftwaffe. Die 20–Jährige befindet sich mitten in ihrer militärischen Ausbildung und hat bereits beachtliche Meilensteine bei den Landstreitkräften und der Marine erreicht. Seit rund fünf Monaten absolviert sie als letzte Station bei der Luftwaffe eine theoretische und praktische Pilotenausbildung.