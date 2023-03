Leony: «Habe mir früh ein dickes Fell angeeignet»

Wie ist Ihr Album entstanden?

Leony: Das Album ist genau so entstanden, wie fast alle anderen Songs von mir auch: mit meinem Team in unserem Studio in Berlin. Das Team besteht aus drei Leuten, Vitali Zestovskih, Mark Becker und mir. Wir haben uns einige Wochen im Studio eingesperrt und einfach drauf los geschrieben, verschiedene Ansätze probiert und einfach das gemacht, was wir gefühlt haben. Der Titel ,,Somewhere In Between'' stand schon länger fest und das Album soll alle Facetten und Geschichten meines Lebens zusammenfassen.