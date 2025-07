Lernen mit Künstlicher Intelligenz: Macht KI eigentlich dumm?

Künstliche Intelligenz schreibt Texte, beantwortet Fragen, fasst komplexe Zusammenhänge zusammen – und das in Sekundenschnelle. Anwendungen wie ChatGPT sind längst im Alltag vieler Menschen angekommen. Ob im Büro, an der Universität oder beim Erledigen von Hausaufgaben: Die smarten Programme versprechen Effizienz und Unterstützung. Doch während der Nutzen im Vordergrund steht, mehren sich auch kritische Stimmen. Der Verdacht: Wir werden durch die Verwendung von KI–Tools dümmer. Das steckt hinter der These.