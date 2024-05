Lesestunde: Königin Camilla eröffnet neue Schulbibliothek in London

Fotos von der feierlichen Eröffnung postete die königliche Familie auf Instagram. Während ihres Besuchs in der Grundschule habe Camilla sowohl an einer interaktiven Erzählstunde mit jungen Bibliothekaren aus Schulen in der ganzen Stadt sowie an einer Mini–Lesung des Kinderbuchautors Joseph Coelho teilgenommen. Der Preisträger des Waterstones Children's Laureate habe in dem neuen Leseraum sein Gedicht «One Thousand Libraries» vorgetragen. Während ihres Besuchs lauschte die Königin ausserdem in der Aula der Schule den Geschichten des britisch–sierra–leonischen Rappers und Geschichtenerzählers Alim Kamara, dem Gründer der Storytelling–Firma Storie Storie.