Leslie Clio: «Es braucht endlich Frauen in den Chefetagen»

Der Song «Girl With A Gun» bedeutet Ihnen «am meisten», wie Sie sagen. Wodurch wurde der Song inspiriert?

Clio: «Girl With A Gun» beinhaltet für mich alles, was ich in den letzten Jahren gelernt habe und was auch am Ende der Grund ist, warum ich mein eigenes Label gegründet habe und mein Album «Brave New Woman» genannt habe. Es geht darum, auf sich selbst zu setzen und sich selbst zu vertrauen («stick to your guns»). Immer den Mut zu haben, sich von allem zu lösen, was einem nicht guttut. Seinen Weg zu gehen, auch Fehler zu machen, aber sich von nichts aufhalten zu lassen. Mach dein Ding und bleib dir treu! «No one's gonna tell you how to move on - except the girl with a gun».