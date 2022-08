Leslie Grace verabschiedet sich von «Batgirl»

Auf den Fotos und Videos ist sie während der Dreharbeiten zu sehen, im Kostüm und hinter den Kulissen. In der Bildunterschrift zeigt sie sich dankbar für die Erfahrung. Sie sei stolz auf die Liebe, harte Arbeit und Intentionen, die in den Film über sieben Monate geflossen seien. «Ich fühle mich gesegnet, mit absoluten Grössen gearbeitet zu haben und dabei Beziehungen fürs Leben geknüpft zu haben», so die Schauspielerin. Anschliessend bedankt sie sich bei allen «Batgirl»-Fans «für die Liebe und den Glauben», die es ihr ermöglich hätten, ihre «eigene verdammte Heldin» zu sein. Sie schliesst mit den Worten: «#Batgirl for life!»