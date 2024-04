Leslie Malton, Jenny Schily und mehr: Episodenstars im Köln-«Tatort»

Nach ihrem Debüt in «Sunny Point» (1994) spielte Jenny Schily ihre erste grössere Fernsehrolle – die Ehefrau des Schlagersängers – in der Filmbiografie «Roy Black Du bist nicht allein – Die Roy Black Story» (1996). Seither war sie in zahlreichen namhaften Produktionen zu sehen, darunter in «Babylon Berlin (2019–2022) und zuletzt in der Zukunftsstaffel der Erfolgsserie »Charité« (2024). Der »Tatort: Diesmal ist es anders" ist bereits ihr zehnter Sonntagskrimi mit einer Episodenhauptrolle.