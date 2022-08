Leslie Mandoki: Jubiläumskonzert mit Donnerwetter in Budapest

Leslie Mandoki (69) und seine Mandoki Soulmates sind am Freitag (19. August) wortwörtlich mit einem Donnerwetter in ihr 30. Jubiläumsjahr gestartet. Ihr Open-Air-Konzert in Mandokis Geburtsstadt Budapest musste aufgrund eines aufziehenden Sturms nach kurzer Zeit unterbrochen und schliesslich vorzeitig beendet werden.