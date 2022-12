Kurz nach dem Jahreswechsel, am 7. Januar 2023, werden die Korken gleich noch einmal knallen. Für Musiker und Produzent Leslie Mandoki, der in München an einem Abend gleich dreimal feiert: seinen 70. Geburtstag, das 40-jährige Bestehen seiner Red Rock-Studios und 30 Jahre Mandoki-Soulmates. Mandoki ist ein musikalischer Tausendsassa, dessen Walle-Mähne genauso zu seinem Markenzeichen gehört wie sein charakteristischer Schnurrbart. Sein Walross-Schnauzer wurde von der Deutschen Welle sogar zu den zwölf schönsten Schnurrbärten der Popmusik gekürt.