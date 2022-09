Der ehemalige Partei- und Staatschef der Sowjetunion, Michail Gorbatschow (1931-2022), ist am Dienstag im Alter von 91 Jahren in Moskau gestorben. Die Trauer um den Staatsmann ist gross, auch Musiker Leslie Mandoki (69) nimmt in emotionalen Worten Abschied. Gorbatschow und Mandoki waren viele Jahre miteinander befreundet.