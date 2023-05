Sie half mit, ein Ehepaar zu ermorden

Manson-Anhängerin Leslie Van Houten hofft auf Begnadigung

Mit 19 schloss sie sich der Killer-Sekte von Charles Manson an, war beteiligt an dem Mord am Ehepaar LaBianca. Jetzt, 73, könnte Leslie Van Houten vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen werden.