Letizia und Felipe begleiten Prinzessin Leonor zur Militärakademie

Gegen Mittag wurde die Prinzessin in Begleitung ihrer Eltern und Schwester Sofia (16) an der Militärakademie in Saragossa in Empfang genommen. Fotos zeigen die 17-Jährige mit ihrer Familie, einen Rollkoffer hinter sich herziehend. Felipe VI. ist dabei in Militäruniform gekleidet, Letizia im lässigen beigefarbenen Zweiteiler. Leonor trägt eine luftige weisse Hose mit klassischer hellblauer Bluse, Sofia eine weisse Jeans mit grüner Rüschenbluse. Zum Abschied wurde sie von Schwester Sofia und Mutter Letizia fest umarmt.