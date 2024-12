Letizia von Spanien glänzt in Rom im eleganten Business-Look

Am Mittwoch glänzte Letizia in Pink

Es ist der zweite Tag des Besuchs des spanischen Königspaares in Italien. Bei einem Treffen mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (47) setzte Letizia am Mittwoch bereits auf ein stylisches Kostüm in blassem Rosa. König Felipe präsentierte indessen einen klassischen schwarzen Anzug mit weissem Hemd und hellblauer Krawatte. Meloni wirkte in einem beigefarbenen Hosenanzug samt beiger Bluse etwas blass zwischen den beiden Spaniern.