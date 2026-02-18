«Let's Dance» 2026: Tritt Ekaterina Leonova mit einer Frau an?

Die Promis und Profitänzer der neuen «Let's Dance»–Staffel stehen bereits fest. Welche Tanzpaare es gibt, verrät RTL aber erst in der Kennenlernshow. Fest steht: Vanessa «Nessi» Borck (29), bekannt aus «Princess Charming», tritt mit einer Frau an. Tanzt sie mit Ekaterina «Ekat» Leonova (38)? «Ich könnte mir das sehr gut vorstellen», verrät Leonova im «Bunte»–Interview.
Erstmals mit einer Frau zu tanzen, wäre für sie eine «Herausforderung». Viele Tänze sind mit Hebefiguren verbunden – das wäre mit zwei Frauen schwierig, erklärt Leonova. «Ich finde, es sieht ein bisschen komisch aus, wenn eine Frau eine andere Frau hebt. Da muss man schon sehr viel synchron tanzen.» Für Borcks Partnerin werde es anspruchsvoll, eine geeignete Choreografie zu entwickeln. Ob sie diese Aufgabe übernehmen wird, liess Leonova offen.
Erstes weibliches Tanzpaar in Staffel zwölf
In den vergangenen Jahren wirbelte Leonova mit Promis wie Paul Janke (44), Pascal Hens (45) oder Gil Ofarim (43) über das Parkett. Insgesamt holte sie viermal den Sieg – zuletzt 2025 an der Seite von Diego Pooth (22).
Nun könnte sie Teil des zweiten rein weiblichen Tanzpaares in der Geschichte der Show werden. Bereits 2019 traten Kerstin Ott (44) und Regina Luca (37) gemeinsam an, schieden jedoch in der zwölften Staffel nach fünf Folgen aus. 2021 tanzten erstmals zwei Männer miteinander: Der frühere «Prince Charming» Nicolas Puschmann (34) erreichte mit Vadim Garbuzov (38) den dritten Platz.
So stellt sich Vanessa Borck ihre Tanzpartnerin vor
Vanessa Borck hatte in einem Instagram–Clip auf dem «Let's Dance»–Account verraten, dass sie sich mit einer Frau der Herausforderung stellen wird. Eine Wunschpartnerin nannte sie nicht. Sie könne sich als 1,79 Meter grosse Frau jedoch vorstellen, dass sie mit einer grösseren Frau tanze, damit die Differenz nicht zu gross sei.
Ein erstes Mal wird das Publikum die 14 Tanzpaare in der Kennenlernshow am 27. Februar (20:15 Uhr, RTL und RTL+) sehen. Neben Borck treten folgende Promis an: Musiker Ross Antony, Schauspielerin Esther Schweins, Moderatorin Sonya Kraus, die Sängerinnen Anna–Carina Woitschack und Nadja Benaissa, «GZSZ»–Star Jan Kittmann, Rapper Milano, Komiker Simon Gosejohann, Tokio–Hotel–Drummer Gustav Schäfer, Sportler Joel Mattli, Fitness–Influencer Willi Whey, Model Betty Taube und Influencerin Bianca Heinicke.