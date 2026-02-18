«Let's Dance» 2026: Tritt Ekaterina Leonova mit einer Frau an?

Erstmals mit einer Frau zu tanzen, wäre für sie eine «Herausforderung». Viele Tänze sind mit Hebefiguren verbunden – das wäre mit zwei Frauen schwierig, erklärt Leonova. «Ich finde, es sieht ein bisschen komisch aus, wenn eine Frau eine andere Frau hebt. Da muss man schon sehr viel synchron tanzen.» Für Borcks Partnerin werde es anspruchsvoll, eine geeignete Choreografie zu entwickeln. Ob sie diese Aufgabe übernehmen wird, liess Leonova offen.