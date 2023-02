«Let's Dance»: Alex Mariah Peter hat nach Show-Aus Schuldgefühle

Für «GNTM»-Star Alex Mariah Peter (24) ist die «Let's Dance»-Reise (bei RTL und RTL+) schon wieder vorbei. Sie und ihr Profi-Tanzpartner Alexandru Ionel (28) sind am Schluss der ersten regulären Wettbewerbsshow am Freitag (24.2.) ausgeschieden. In ihren Instagram-Stories machte sie sich danach Luft - und gab Entwarnung: «Kurzer Check-in: Mir geht's gut!» Ausserdem erzählt sie schmunzelnd: «Irgendwie bin ich fast schon ein bisschen erleichtert.»