«Let's Dance»: Amira Pocher verpasst den Einzug ins grosse Finale

Am Freitagabend haben Amira Pocher (29), Janin Ullmann (40), René Casselly (25) und Mathias Mester (35) bei «Let's Dance» (auch bei RTL+) um den Einzug ins grosse Finale gekämpft. Absolvieren mussten die letzten vier verbliebenen Promis jeweils zwei neue Tänze sowie eine improvisierte Performanz im Wettbewerb «Impro Dance Even More Extreme». Wer konnte Jury und Publikum so kurz vor dem Titel «Dancing Star 2022» nicht mehr überzeugen?