«Let's Dance»: Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin müssen gehen

Llambis Ehre angekratzt

Dann ging es an die Ehre der Jury: Team Mabuse durfte für ihren Tanz Kelly und Wosnitza und deren Profis coachen – eine Art Contemporary zu «Euphoria», das auch das Publikum euphorisierte. Mit 61 Prozent konnte sie die meisten Anrufe einheimsen. Auf Platz zwei landete Team Jorge, das aus Soost, Keller, Bauer und ihren Profitänzerinnen bestand. Sie konzentrierten sich auf Michael Jackson – vom Klassiker «Thriller» bis zum soften «The Girl Is Mine» durften die Männer zeigen, was in ihnen steckte. 32 Prozent der Anrufe gab es dafür vom Publikum.