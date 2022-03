«Let's Dance»: Auch Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg hat Corona

Dabei waren die vergangenen Wochen für Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg ohnehin eine einzige Achterbahnfahrt. Zunächst schied sie in der ersten Entscheidungsshow aus, wurde dann aber für den an Corona erkrankten Hardy Krüger Jr. (53) zurückgeholt. Da jedoch ihr Tanzpartner Andrzej Cibis (34) positiv getestet wurde, bekam sie den Choreografen Jimmie Surles (44) als neuen Tanzpartner zugewiesen, mit dem sie in der zweiten Show übers Tanzparkett schwebte.