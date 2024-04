«Let's Dance»: Auswärtsspiel im Viertelfinale bei «Moulin Rouge!»

Premiere bei «Let's Dance» am 10. Mai 2024. Zum ersten Mal strahlt RTL die Tanzshow nicht aus dem Studio in Köln–Ossendorf aus. Stattdessen sendet das Moderationsduo Daniel Hartwich (45) und Victoria Swarovski (30) aus dem Musical Dome. In der ebenfalls in Köln gelegenen Spielstätte läuft das Musical «Moulin Rouge!».