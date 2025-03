«Let's Dance»: Ben Zucker in vierter Live-Show ausgeschieden

Die vierte Live–Show von «Let's Dance» stand ganz im Zeichen der «Summer Vibes»: Die verbleibenden elf Prominenten und ihre professionellen Tanzpartner präsentierten abwechslungsreiche Tänze wie den Charleston, Samba oder Rumba zu sommerlichen Hits. Zudem gab es in der aktuellen Folge bei RTL (auch via RTL+) erstmals ein Dance Battle, die Promis mussten also in zwei Runden antreten. Mit nur 16 Jurypunkten und nicht genügend Anrufen von zu Hause hat es sich für Schlagersänger Ben Zucker (41) ausgetanzt.