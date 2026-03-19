«Let's Dance»: Bill Kaulitz findet Sendung «scheisse langweilig»

Bill wiederum hätte diese Möglichkeit, tut sich allerdings mit dem Format schwer. «Ich kann's gucken, aber ich finde die Sendung einfach so scheisse langweilig, es ist krass», kritisierte er die RTL–Tanzshow. Auf Gelächter des Live–Publikums erklärte er: «Gustav natürlich nicht, aber ich müsste dann dahinspulen, wo er tanzt.» Beide erklärten, dass sie zumindest Ausschnitte gesehen hätten und waren sich einig, dass sich ihr Freund gut auf dem Parkett mache. Dennoch blieb Bill kritisch. «Die Sendung an sich kannst du nicht gucken, weisst du wie lang die ist?», fragte er, woraufhin ihm Tom zustimmte.