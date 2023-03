«Let's Dance»: Boys versus Girls und die Zuschauer versus Younes Zarou

Was hatte die neueste Ausgabe von «Let's Dance» bei RTL (und RTL+) alles zu bieten: ein quietschbuntes 80er-Jahre-Revival, ein hart umkämpftes Boys-versus-Girls-Battle und wie immer einen dramatischen Exit. Doch ein Mann schickte sich an, allem und jedem die Show zu stehlen: Jorge González (55). Der wird in absehbarer Zeit ein Problem bekommen, seine schrillen Outfits zu toppen.