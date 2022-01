«Let's Dance»: Cheyenne Ochsenknecht nimmt ihre Tochter mit nach Köln

Model Cheyenne Ochsenknecht (21) ist eine der Teilnehmerinnen der neuen «Let's Dance»-Staffel (RTL). Die Live-Shows werden in Köln produziert. Wie die junge Mutter ihr Familienleben in Österreich und den Job in Deutschland unter einen Hut bringen will, hat sie nun in einem «Q&A» auf Instagram verraten.