«Let's Dance»: Christian Polanc nach Fussverletzung wieder dabei

Christian Polanc (44) ist bei «Let's Dance» wieder mit von der Partie: Der Profitänzer hat seine Fussverletzung überstanden und kehrt zur dritten Folge der diesjährigen Staffel der RTL-Show wieder an die Seite seiner Tanzpartnerin Sharon Battiste (31) zurück. Das gab der Sender in einer Vorabmeldung zur kommenden Show am Freitag, den 10. März ab 20:15 Uhr, bekannt. Ihn plagte zuletzt eine schmerzhafte Entzündung im Fuss. In der zweiten Folge wurde Polanc deswegen kurzfristig von seinem Kollegen Alexandru Ionel (28) vertreten.