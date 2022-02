«Let's Dance»: Das sind die Tanzpaare der neuen Staffel

Gewohnt energetisch, jedoch mit ungewohnter Jury - so ist am Freitagabend (18. Februar) die Jubiläumsstaffel von «Let's Dance» gestartet. Den kurzfristig mit Corona ausgefallenen Joachim Llambi (57) ersetzte in der «Grossen Kennenlernshow» Vorjahressieger Rúrik Gíslason (33). Und der sah an der Seite der angestammten Punkterichter Jorge González (54) und Motsi Mabuse (40), wie die 14 Tanzpaare der 15. Staffel, die in den kommenden Wochen über das Parkett wirbeln werden, zusammenfanden.