«Let's Dance»: Die erste 30 und das Aus für Stefano Zarrella

Die missglückte Hebefigur und die ersten 30 Punkte

Influencerin Sophia Thiel (29) fiel die Rolle als Verführerin an der Seite von Alexandru Ionel (29) bei ihrem «Endgegner» Tango im Training schwer. In der Show zeigte sich Llambi auch «ein bisschen enttäuscht», während die Rest–Jury der Promi–Kandidatin gut zuredete und es so für 19 Punkte reichte. Vollen Körpereinsatz gab es von Sängerin Lulu (32) und Massimo Sinató (43), der sich bei einem Charleston sogar leicht an der Hand verletzte. Trotz einer misslungenen Hebefigur gab es 27 Punkte, denn den Tanz an sich hielt die Jury für sensationell.