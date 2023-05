«Let's Dance»: Die Rekorde der vergangenen Staffeln

Für noch nie Dagewesenes in der RTL-Tanzshow war diese Staffel war vor allem Anna Ermakova (23) zuständig. Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi waren sich oftmals nach ihrer Performance einig: Die 10 Punkte reichen als Bewertung nicht aus. «Du bist bisher jeden Abend Weltklasse gewesen. Ich schaue mir auch andere Länder an. Ich habe noch nie so einen Langsamen Walzer gesehen. Du bist so was von weit weg», schwärmte Llambi etwa. Beim Slowfox legte er für die Tänzerin sogar noch einen symbolischen Punkt auf seine zehn Punkte obendrauf. «Ich muss ehrlich sein, ich kann nicht anders. Aber ich habe noch nie so schöne Fuss- und Beinarbeit bei ‹Let›s Dance' gesehen. Einfach klasse!», erklärte auch Motsi Mabuse nach dem Cha Cha Cha des prominenten Ausnahmetalents.