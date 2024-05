«Let's Dance»: Die Tanzduelle stehen an

Bei den Duellen gibt es Tänze zu sehen, die nicht zum standardmässigen Repertoire der Sendung gehören. Soost und Keller werden einen Flamenco zu «Todos Olé» aufs Parkett bringen. Der Tanz war bisher acht Mal bei «Let‹s Dance» zu sehen, zuletzt allerdings schon 2014. Bollywood, gezeigt von Wosnitza und Lewe zu «Morni Banke», schaffte es bisher fünf Mal in die Sendung. Kelly und Bauer liefern sogar eine echte Premiere: Sie tanzen einen Boogie Woogie zu «Rock Around The Clock». Dieser Tanzstil war noch nie zuvor bei «Let›s Dance» zu sehen.