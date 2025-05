«Let's Dance»: Diego Pooth hat bereits elf Kilo Muskelmasse verloren

Der Fitnessliebhaber verlor während seiner Zeit in der Tanzshow stolze elf Kilogramm an reiner Muskelmasse. Das ist vor allem deshalb verwunderlich, da Pooth vor seiner Teilnahme an «Let's Dance» regelmässig im Kraftsport aktiv war. Doch das intensive Tanztraining über viele Wochen hinweg sorgte dafür, dass sein muskulöser Körper deutlich schlanker wurde. «Ich hatte nur Muskeln, die sind jetzt alle flöten gegangen», erzählt Pooth vor dem Halbfinale. Nach zehn Wochen Training mit seiner Partnerin Ekaterina Leonova (38) würde er jetzt nur noch 82 Kilogramm auf die Waage bringen, zuvor habe er rund 93 Kilo gewogen.