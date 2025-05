«Let's Dance»: Diego Pooth ist der «Dancing Star 2025»

Wie es sich für ein Finale gehört, lieferten aber alle drei Promis mit ihren Partnerinnen kräftig ab. Pooth hatte nach seinem ersten von insgesamt drei Auftritten etwa erzählt, dass er «niemals damit gerechnet» hätte, überhaupt in die letzte Show zu kommen – und wurde direkt mit der vollen Punktzahl von 30 möglichen Zählern von der Jury bestehend aus Jorge González (57), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (60) belohnt. Insgesamt vergaben die Juroren 90 perfekte Punkte an Hambüchen, 89 Gesamtpunkte an Engel und 87 an Pooth, die Zuschauerinnen und Zuschauer sahen aber letzteren vorne.