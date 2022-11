Kurz vor Weihnachten hat RTL ein ganz besonderes Geschenk für alle «Let's Dance»-Fans parat: «Die grosse Weihnachtsshow» ist am 23. Dezember um 20.15 Uhr (auch bei RTL+) zu sehen. Das gab der Sender am Donnerstag bekannt. In dem Special zum Fest treten fünf Promis aus vergangenen Staffeln mit Profitänzerinnen und Profitänzern gegeneinander an. Alle Teilnehmer wollen den Titel «Christmas Dancing Star» gewinnen.