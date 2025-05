«Let's Dance»: Diese Promis stehen im Halbfinale

Diego Pooth trainierte in den letzten Tagen mit Ekaterina Leonova (38) einen stilvollen Slowfox zu «High Hopes» von Panic! at the Disco – und damit hatte er in der Woche durchaus seine Probleme. Beim Auftritt war von diesen Hürden aber kaum noch etwas zu sehen. Llambi fand den Auftritt jedoch weniger überzeugend, vor allem an Pooths Körperhaltung hatte er etwas auszusetzen. Mabuse sah Pooth jedoch deutlich besser: «Das war bisher der beste Tanz. Du hast deine Nerven im Griff.» 25 Punkte gab es schlussendlich.