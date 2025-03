«Let's Dance»: Diese Stars mussten verletzungsbedingt aufgeben

Hiltrud «Hillu» Schwetje (76)

In der dritten Staffel 2010 stürzte die Ex–Frau von Altkanzler Gerhard Schröder (80) beim Training und zog sich dabei eine Prellung an der linken Hand und Haarrisse zu. Auch ihr Knie wurde in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb musste sie bereits in der zweiten Folge pausieren, kurz vor der dritten Show stieg sie endgültig aus. «Es ist ein Drama», erklärte die damals 61–Jährige. «Die Verletzungen durch den Sturz sind so gravierend, dass ich an der linken Hand einen Gips und am rechten Kniegelenk eine Knieschiene tragen muss. So kann ich nicht tanzen.» Ein Arzt diagnostizierte die Vorstufe eines echten Bruchs an Oberschenkel– und Unterschenkelknochen.