«Let's Dance»: Diese Stars nutzten die Show als Karrieresprungbrett

In einem Interview mit dem Magazin «Glamour» blickte sie kürzlich auf ihren schwierigen Start in dem Moderationsjob zurück: «Es war der Super–GAU. Ich habe viele Fehler gemacht, aber auch letztendlich aus ihnen gelernt. Das gehört dazu.» Sie sei nach der Ausstrahlung der ersten Ausgabe «in den Medien redlich zerfetzt» worden. Damals habe sie gedacht: «Das war‹s. Alles, was ich mir selbst aufgebaut habe, ist wegen einer einzigen Moderation zerstört.» Aufgeben sei jedoch nie eine Option gewesen. Und so zeigt sie sich nun selbstbewusst: «Inzwischen moderiere ich ›Let‹s Dance› seit acht Jahren – länger als jede andere Moderatorin vor mir. ‹Das Supertalent› hab ich auch drei Jahre moderiert. Darauf bin ich sehr stolz.»